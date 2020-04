Tiger King: Sospechan que Don Lewis, ex marido de Carole Baskin, fue asesinado en un complot

FLORIDA.-Un alguacil de Florida dice que cree que el segundo marido de la conservacionista de felinos Carole Baskin, Don Lewis, probablemente fue asesinado y que más de una persona estaba detrás de lo que podría ser un complot de asesinato a sueldo.

La desaparición de Lewis fue el gran misterio planteado en la serie Tiger King de Netflix: Murder Mayhem And Madness que se ha convertido en una sensación en línea.

Baskin y Lewis se casaron en 1991 hasta que desapareció sin dejar rastro en agosto de 1997.

Lewis, un empresario de bienes raíces, fue declarado legalmente muerto en 2002, dejando atrás 5 millones de dólares en activos.

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, dice que cree que Lewis probablemente fue asesinado y sospecha de Baskin y cree que otras personas estaban en el complot de asesinato.

"Sospecho extremadamente, pero no solo de ella, de todo este círculo aquí", dijo Chronister a TMZ.

"No quiero aludir al hecho o insinuar que ella es nuestra persona de interés en la que nos estamos centrando. No me siento cómodo diciendo eso todavía ", agregó.

En la serie Tiger King el propietario Joe Exotic acusó a Baskin, el dueño del santuario de animales sin fines de lucro Big Cat Rescue, de matar a Lewis después de que desapareció.

Baskin conoció a Lewis en la década de 1980 y se casaron en 1991, sin embargo, tuvieron unos últimos años de matrimonio difícil, ya que ella afirmó que estaba obsesionado con el sexo y se dedicaba a múltiples asuntos.

Ella conoció a su actual esposo Howard Baskin en noviembre de 2002 y se casaron en noviembre de 2004.

Baskin ha negado cualquier participación en la desaparición o muerte de Lewis.