Tienen ochenta años y siguen triunfando en Hollywood

Mientras más edad tienen los seres humanos, los problemas de salud comienzan a hacerse presentes. Dolor de rodillas, cabeza, espalda, en fin, cansancio de cualquier tipo que los hace renunciar a varias actividades. Pero esto no aplica para todos, pues hay algunos adultos mayores que cada año solo se vuelven mejores como los buenos vinos.

En Hollywood hay actores y actrices veteranos que llevan ya varias décadas en la industria del cine y la televisión y no parecen que quieran parar su carrera profesional, a pesar de haber nacido antes de 1940. Estas celebridades, reconocidas por sus grandes participaciones y papeles en la historia del cine, han ganado premios Oscar y siguen con la vitalidad con la que iniciaron en esta industria.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Enlistamos 10 actores de más de 80 años que siguen triunfando en Hollywood. No podemos decir cuál es el mejor, porque todos tienen grandes logros.

1. Anthony Hopkins

Anthony Hopkins ganó el premio Oscar 2021 a Mejor Actor por su papel en "El padre". Con este galardón se convirtió en el hombre de mayor edad en recibir uno. Con 83 años el gran actor sigue trabajando y ya prepara dos películas más, "Zero Contact" y "Where Are You".

2. Jane Fonda

Jane Fonda nació el 21 de diciembre de 1937. La actriz de 83 años, quien también es una activista política, protagoniza la exitosa serie de Netflix "Grace and Frankie". Entre sus siguientes proyectos está darle voz a El dragón en la cinta animada "Luck".

3. Donald Sutherland

Donald Sutherland, de 85 años de edad, es principalmente conocido por interpretar a Snow en la saga de "Los juegos del hambre", sin embargo, el actor canadiense tiene una larga carrera desde los años 60. Próximamente participará en una serie y dos películas.

4. Rita Moreno

Rita Moreno nació el 11 de diciembre de 1931. A sus 89 años de edad ha ganado un premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony. La actriz puertorriqueña cada año está más ocupada, pues acaba un proyecto y comienza inmediatamente otro. Su más reciente proyecto es el musical Amor Sin Barreras.

5. Al Pacino

En Al Pacino no pasan el tiempo, pues a sus 81 años de edad está imparable. Es difícil mencionar los trabajos más memorables del actor, porque tiene bastantes como "El Padrino", "El irlandés", "Perfume de mujer", "Había una vez en Hollywood" o la serie "Hunters" con la que obtuvo una nominación al Globo de Oro. Ahora se prepara para las cintas "King Lear", donde interpretará al personaje principal, y "House of Gucci", que relatará la vida de los fundadores de la marca de lujo.

6. Ian McKellen

Ian McKellen es conocido por su papel en "El Señor de los Anillos" y "X-Men", pero este actor, que lleva trabajando desde los años 60, ha participado en series, ha prestado su voz para documentales y ha hecho teatro. McKellen de 81 años no se ha podido encasillar en ningún papel ni género cinematográfico, pues ha sabido llevar personajes desde la fantasía hasta el terror.

7. Hector Elizondo

Hector Elizondo tiene 84 años de edad, lo cual es difícil creer cada vez que volvemos a ver "Pretty Woman" o "El diario de la princesa". El actor acaba de finalizar este año la serie "Last Man Standing", en la cual participó por una década.

8. Judi Dench

Judi Dench de 86 años de edad ha sido 7 veces nominada a los premios Oscar y ganó uno por "Shakespeare in Love" en 1999. La actriz británica estrenó el año pasado tres cintas y una serie, también tiene en su lista dos nuevas cintas en producción.

9. Morgan Freeman

Morgan Freeman es otro de los actores más reconocidos en Hollywood y a sus 83 años de edad no parece querer quedarse en segundo plano. El ganador del Oscar en 2005 por "Million Dollar Baby" estrenará este año tres películas y una serie, mientras que para el 2022 tiene programado protagonizar "Hate to See You Go".

10. Michael Caine

Michael Caine nació el 14 de marzo de 1933. El actor británico de 88 años ha realizado muchos papeles que han sido aclamados por la crítica y no han fecha para que deje de hacer lo que más le gusta. Este año estrenará dos cintas y tienes tres más en producción.