Tiene Marlene Favela su primer encuentro con la prensa tras su separación

Ciudad de México.-Marlene Favela tuvo su primer encuentro con la prensa luego de anunciar la separación de su aún esposo George Seely, quien también es padre de su hija Bella.

A pesar de que Favela pudo huir de los reporteros, la actriz prefirió acercarse a ellos para charlar por escasos segundos y asegurar que en estos momentos está “trabajando muchísimo…”.

Al ser cuestionada sobre cómo ha enfrentado la pandemia del Covid-19 junto a su bebé, la artista explicó: “Prácticamente no he salido, he salido solo dos o tres veces nada más y con todas las precauciones…”.

Sin embargo, el momento de la huida llegó, y previo a escuchar las primeras interrogantes sobre su vida sentimental, Marlene expresó: “Les agradezco mucho, cuídense mucho”.

Cabe recordar que la estrella de las telenovelas sigue manteniendo su promesa de no hablar mal del padre de su hija, quien tiene mucho tiempo alejado de Bella, aunque la menor solo tiene 9 meses de edad.