¡Tiemblen, youtubers! Tras escándalo de YosStop, memes amenazan a otros influencers

CIUDAD DE MÉXICO.- Los vloggers e influencers están en la mira de la comunidad de redes sociales, luego de que en las últimas semanas se han destapado casos de violencia sexual entre algunas de sus celebridades.

Primero fue Rix, quien fuera acusado por la youtuber Nath Campos de haber abusado de ella mientras se encontraba en estado de ebriedad. La denuncia llegó hasta las autoridades y actualmente, el famoso se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en espera de su audiencia que se realizará en unos meses.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ahora, la youtuber YosStop, cuyo nombre real es Yoss Hoffman, acaba de ser denunciada formalmente por distribución de pornografía infantil.

La famosa causó indignación hace un año por haber publicado un video en su canal titulado “Patética Generación” en el que exhibía a una víctima de abuso sexual, la insultaba y revictimizaba, alegando que era de “moral muy muy distraída”.

En el material en cuestión, la joven víctima, que en aquel entonces era menor de edad, es abusada por cuatro adolescentes mientras ella se encontraba ebria.

“En pocas palabras resulta que no son de la misma escuela. Resulta que a la vieja que se estaban puteand* es una increíble niña con moral muy muy distraída, por no decir que es una put*, porque realmente sí lo es, y no porque todas las mujeres nos digamos put*s entre nosotras, sino porque esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se la mandaba a los wey*s”, expresaba Yoss Hoffman en su video.

En espera de ver si YosStop pisará la cárcel igual que Rix, ahora los internautas bromean con memes sobre quién será la próxima celebridad de redes sociales en enfrentar la justicia por algún crimen sexual.

Todos los youtubers al ver que ya cayo Rix y ahora van contra Yosstop porque la gente ya esta arta de toda esa bola de delincuentes. pic.twitter.com/AoA1eWSdDJ — L I L I G��∆ (@Liliana48965454) March 4, 2021

A este paso nos "vamos" a quedar sin YouTubers y creadores de contenidos. pic.twitter.com/hzaEpcnD5R — A miserable pile of secrets. (@ElTopoTejon) March 4, 2021

Incluso algunos aseguran que influencers como Ryan Hoffman, Juanpa Zurita, Memo Aponte y Yao Cabrera podrían ser los siguientes, pues todos han estado involucrados en escándalos de este tipo.

Memo Aponte viendo que denunciaron a Yosstop. pic.twitter.com/Ulo9piLpSk — Jesús RT (@Kingstowers_) March 4, 2021

Cuando ya encarcelaron a Rix y ahora denuncian a Yosstop: pic.twitter.com/4O05MvVIqQ — Parix73 (@Parix73) March 4, 2021

Ok, pero no se nos olvida Rix violando a Nath, Yao Cabrera queriendo drogar a Caeli para abusar de ella, Juan de Dios amenazando a Kenia con sacar fotos intimas y videos suyos, Ryan Hoffman abusando mentalmente de Dhasia. pic.twitter.com/ibN2PVwq2G — ������������ (@fairywav) January 23, 2021