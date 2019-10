¡Tiembla Suzy Cortez!: La médico Rayane Laura tiene el segundo mejor trasero del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.-¡Tiembla Suzy Cortez! La modelo y médico de profesión Rayane Laura estuvo a punto, en su primera incursión en el Miss Bumbum World 2019, de ser la ganadora absoluta.

Estoy que no me la creo, no tengo palabras porque fue la primera vez que entraba a un concurso como tal, que no sólo ve la belleza del rostro, sino de todo el cuerpo y quedar en segundo lugar ¡a un punto del primer sitio, y con tantas chicas hermosas, ya es mucha cosa!", expresó la modelo.