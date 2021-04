Tía de Frida Sofía afirma que tiene información sobre presunta agresión sexual de Enrique Guzmán hacia su sobrina

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo mediático que se hizo después de que Frida Sofía asegurara a Gustavo Adolfo Infante que había sido víctima de agresión sexual por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, cuando tenía 5 años de edad, la familia paterna de la cantante le mostró su apoyo.

Ximena Moctezuma, hermana de Pablo, el padre de Frida Sofía, aseguró en sus redes sociales que tiene información “verídica” sobre lo sucedido hace casi 25 años, en donde Frida Sofía supuestamente fue abusada por su abuelo materno.

La socialité se dirigió a las integrantes del grupo “Todas somos Kali” donde les hizo saber que Frida Sofía, era la hija que su hermano Pablo había tenido con Alejandra Guzmán, y estaba pasando por una situación delicada por los supuestos abusos que su abuelo le había hecho.

Desgraciadamente las leyes siguen siendo obsoletas y nuestra mejor opción son los medios. Queríamos arreglarlo en familia, pero fue imposible, desgraciadamente. Voy a estar escribiendo en estos días un comunicado y la verdad de lo que se vivió. Quisiera ver si cuento con su apoyo para repostear esta información que iré subiendo en mi IG”, reza parte del mensaje que fue retomado por “Ventaneando”.

En el mismo programa de espectáculos, Pedro Moctezuma, otro de los tíos de Frida Sofía, dijo que aunque no le consta lo sucedido, cree en los señalamientos de su sobrina hacia el intérprete de “La Plaga”.

“¿Cómo va a mentir una persona con algo así? Es doloroso. Una cosa es que tenga problemas psicológicos, pero una niña y un ser humano tan sensible como es ella, no creo que esté mintiendo. Yo no tengo nada en contra del señor. Simplemente es mi sobrina y yo voy a defender a mi sobrina siempre. Yo creo que Frida está diciendo la verdad”, externó.

El empresario comentó que sólo espera que la situación se aclare fuera de los juzgados y que se llegue a un acuerdo, ya que la situación ha alcanzado a todos.

“Esperemos que sí, que se llegue a un acuerdo. Que esto dejé de ser doloroso y tan mediático porque ahora, hasta yo salí embarrado. Se me hizo algo muy desagradable”, finalizó.

Declaraciones a partir del minuto 17:00