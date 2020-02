'The Green Knight': Tráiler de lo nuevo del director de 'A ghost story'

“Del visionario cineasta David Lowery llega un giro fresco y audaz sobre un cuento clásico acerca de los caballeros de la mesa redonda".

Así define A24 su nueva película, 'The Green Knight'. Se trata de la nueva propuesta de la productora indie más importante del momento, responsable de joyas como 'Midsommar', 'Hereditary' o incluso del nuevo proyecto de Joaquin Phoenix tras 'Joker'.

Esta supone la nueva incursión en el cine de Lowery tras 'The Old Man & the Gun' y su última antes de ponerse a rodar 'Peter Pan & Wendy', una cinta cuyo avance nos ha dejado ver poco, pero lo suficiente para saber que queremos más, sobre todo gracias a esa cuidada estética, mezclada con un gran nivel de terror, violencia y oscuridad que podría situar la película entre los must-see de todo amante del género.

'The Green Knight' cuenta la historia de Sir Gawain (Dev Patel), el sobrino más imprudente y testarudo del Rey Arturo, que se embarcará en una audaz aventura para enfrentarse al Caballero Verde (Green Knight), un gigantesco y extraño ser que se alimenta de hombres.

Gawain competirá contra fantasmas, gigantes, ladrones y conspiradores en lo que se convertirá en un profundo viaje para definir su personaje y demostrar su valía ante los ojos de su familia y su reino.

Se trata de una reinterpretación cinematográfica de un romance métrico de finales del siglo XIV que consta de cuatro poemas.

Junto a Patel, completan el reparto de esta interesante película rostros tan conocidos como Alicia Vikander, Joel Edgerton, Barry Keoghan y Ralph Ineson. 'The Green Knight' llegará a cines de Estados Unidos el próximo 29 de mayo.