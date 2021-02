The Witcher 2 y todo lo que necesitas saber sobre el regreso de Geralt

CIUDAD DE MÉXICO.- The Witcher no fue exactamente lo que estábamos esperando, pero igual se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix y el final nos dejó con ganas de ver más. La buena noticia es que la segunda temporada está cada vez más cerca y Netflix tiene grandes planes para ella.

La serie no es la nueva Game of Thrones, pero tiene mucho potencial, a los fans no le gustó que hayan tardado tanto en llegar al momento clave de la historia y que terminaran así, con un encuentro entre Geralt y la princesa que se “ganó” gracias a la famosa ley de la sorpresa.

La temporada fue corta y larga a la vez se enfocaron demasiado en la historia de origen de Yennefer, olvidaron mostrarnos el pasado y entrenamiento de Geralt como un Witcher y, en un principio, fue casi imposible entender las confusas líneas de tiempo que parecían saltar de un momento a otro sin explicación y sin dejar nada claro, pero las serie mejora considerablemente en los últimos capítulos y es ese último momento en el que Ciri y Geralt se encuentran, y ella le pregunta por Yennefer que dejó a todos emocionados por la segunda temporada que ya habían confirmado desde antes del estreno de la primera.

En espera de más detalles, el actor Henry Cavill compartió la primera foto con la que confirma que la segunda temporada ya se está filmando, y que las cosas se van a poner difíciles para Geralt, quien aparece con unos cuantos nuevos golpes.

Por otro lado, Netflix acaba de revelar un primer tráiler en el que presentan a los nuevos monstruos (que no vimos en la temporada 1) a los que Geralt va a tener que enfrentarse a lo largo de la nueva temporada. En el video se pueden ver dos nuevos monstruos, uno que tiene la hierba amontonada con sangre deslizándose por el suelo y otro formado por tres esqueletos unidos que se encuentran en una cueva oscura.

La showrunner de The Witcher reveló anterormente que, después de escuchar las críticas de los fans (que originalmente pensaban que verían a Mads Mikkelsen como Geralt y a Eva Green como Yennefer), iban a realizar grandes cambios en la segunda temporada, incluyendo un ajuste importante en la línea del tiempo. Lauren S. Hissrich, la showrunner, aseguró que todos los personajes coinciden en una misma línea de tiempo, a diferencia de lo que pasó con la temporada anterior.

"Está claro que esta decisión fue una de las más controvertidas en la primera temporada, y, la verdad, es que no nos esperábamos que hubiera ningún problema con los distintos saltos temporales. De hecho creo que, narrativamente, era la única forma de contar la historia y sigo creyendo que fue una buena decisión", ha apuntado en una entrevista en The Wrap.

Al ver la serie, muchos fans dijeron que habían quedado muy confundidos por la línea del tiempo que no era lineal, y aunque esa fue la única razón por la que pudieron presentar a los personajes de Ciri (Freya Allen) y Yennefer (Anya Chalotra) mucho antes de lo que aparecen en los libros de Andrzej Sapkowski, los creadores entendieron el punto y tienen un plan para resolverlo.

Lauren Schmidt Hissrich explicó la decisión en una sesión de preguntas de Reddit AMA a principios de este mes, diciendo: "La estructura narrativa se estableció para que pudiéramos contar las historias cortas de Geralt (la base de todo el mundo Witcher, en mi opinión) , mientras que Ciri y Yennefer también podrían ser parte de la acción. Sus historias no suceden simultáneamente, así que sabíamos que necesitábamos jugar un poco con el tiempo".

Hissrich dijo que quedó sorprendida cuando escuchó que ese fue uno de los elementos más criticados de la serie (¿en serio? era muy difícil de entender, pero a ella probablemente no le pareció tanto porque estuvo involucrada en todo el proceso), pero aseguró que eso va a cambiar ahora que las historias por fin llegaron al punto en el que todos se encuentran.

"En este caso, las personas que lo odiaron tendrán suerte, porque la segunda temporada está estructurada de manera diferente", concluyó.

El principal problema con la historia no lineal fue que nada indicaba que se trataba de tiempos diferentes o que estaban saltando entre el pasado y el presente, así que hubo mucha confusión y la mayoría de los espectadores tardaron (tardamos) mucho en darnos cuenta de que no estaban contando los eventos en orden. Además, parece que ellos tampoco estaban siguiendo muy bien los eventos porque, cuando Ciri se entera que debe buscar a Geralt por primera vez, da la impresión de que su abuela olvidó que lo tenían encerrado en el calabozo (aunque después explican eso).

Supuestamente, la segunda temporada llegará en algún punto de 2021 con los actores originales y todo parece indicar que van a retomar la historia partiendo de ese momento después de la batalla en la que Geralt y Ciri por fin se encuentran.

La gran duda que deben responder para la segunda temporada tiene que ver con Yennefer, la vimos “explotar” y rostizar vivos a sus enemigos, pero después desaparece y no se sabe si está muerta, como los otros magos, inconsciente por el esfuerzo o perdida en algún lugar misterioso.

De acuerdo con Netflix, Henry Cavil, Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey están de vuelta en su papeles de la primera temporada, pero hay nuevos actores que se unen al proyecto.



La transformación de Cavill

Todavía no hay una fecha de estreno exacta para la segunda temporada de The Witcher, pero Henry Cavill ya ha compartido varias fotos en las que confirma que ya está en el set, así que no debe faltar demasiado.

En lo que esperamos, el actor reveló una imagen de su transformación como Geralt y escribió que ahí mismo hay algunos secretos de los que no puede hablar todavía, y todo tiene que ver (o eso pensamos) con los papeles que lleva en la mano y muestran un texto borroso que no se alcanza a leer.

Cavill dice que podría tratarse de un proyecto secreto, ¿será un guión del spin off de The Witcher? Vamos a tener que esperara que un fan experto revele los secretos de ese texto para estar seguros.

Las primeras imágenes oficiales

Netflix reveló las primeras imágenes de la temporada en las que se muestra a Henry Cavill de vuelta como Geralt. La fotos no dicen mucho sobre la historia, pero llegan junto con la promesa de que se revelarán nuevos detalles pronto.

La sinopsis de la temporada 2

De acuerdo con Netflix: Convencido de que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, el Lobo Blanco decide llevar a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: Kaer Morhen, el hogar de su infancia. Pero, mientras los reyes, elfos, humanos y demonios luchan por la supremacía más allá de las murallas, Geralt de Rivia debe proteger a la Leoncita de Cintra de un peligro mucho mayor: el misterioso poder que ella misma lleva dentro.

¿Quienes son?

Los novatos de la temporada dos incluyen a Yasen Atour (Young Wallender) como Coen, Agnes Bjorn como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) como Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) como Nivellen y a la recién gradua Mecia Simson, como Francesa.

Netflix también dice que el resto del elenco que regresa incluye a MyAnna Buring (Kill List) como Tissaia, Tom Canton (Good Karma Hospital) como Filavandrel, Lilly Cooper (Peterloo) como Murta, Jeremy Crawford (Titans) como Yarpin Zigrin, Eamon Farren (Twin Peaks)como Cahir, Mahesh Jadu (Marco Polo) como Vilgefortz, Terence Maynard (Cursed) como Artorius, Lars Mikkelson (House of Cards) como Stregobor, Mimi Ndiweni(Black Earth Rising) como Fringilla Vigo, Royce Pierrseson (Judy) como Istredd,Wilson Radjou-Pujalte (Hunter Street) como Dara, Anna Shaffer (Harry Potter) como Triss Merigold y Therica Wilson Read (Young Wallender) como Sabrina.

Lauren Schmidt Hissrich (Marvel's Daredevil, Marvel's The Defenders, Umbrella Academy), Showrunner y Productora Ejecutiva de The Witcher, comentó: “La reacción a la primera temporada de The Witcher estableció una barra alta para agregar nuevos talentos para la segunda temporada. Sophie Holland y su equipo de casting han encontrado una vez más a las mejores personas para encarnar a estos personajes, y en manos de estos directores consumados, estamos entusiasmados de ver que estas nuevas historias cobren vida ".

¿De qué se tratará la segunda temporada?

Los showrunners de la serie confirmaron que la nueva temporada también se va a basar en la historia escrita por Andrzej Sapkowski, lo que significa que podrían tomar la historia de de los libros La sangre de los Elfos y de Tiempo de odio.

Hissrich reveló más detalles en una entrevista en Gamesradar. "Lo bueno de la segunda temporada es que, en lo que hemos escrito, la historia se vuelve mucho más centrada. Hay un impulso más fuerte en la historia, porque todas las relaciones que hemos establecido durante la primera temporada comienzan a hacerse realidad en la segunda temporada ", dijo.

"Sabía desde el principio de esta temporada que quería que el último momento fuera la reunión, y me di cuenta de que el destino de Geralt y Ciri se había cumplido", dijo Hissrich a IGN. "Porque de eso se trata gran parte de la primera temporada, ¿verdad?. Se trata del destino de estos tres personajes, sobre cómo se encuentran y cómo se mueven por el mundo, e interactúan y viajan juntos a pesar de que no quieren que eso pase. Por tanto, en la segunda temporada, en realidad, podremos explorar algo de eso".

Por otro lado, podríamos ver más de la madre de Geralt, que describen en los juegos y libros com “Visenna fue una druida, sanadora y hechicera, así como la madre del brujo Geralt de Rivia. Geralt tuvo la oportunidad de conocerla cara a cara mientras ella trataba de curar algunas heridas muy graves que él había sufrido.”

¿Cuándo se estrena?

Netflix todavía no ha revelado una fecha oficial, pero se espera que llegue en algún punto de 2021.