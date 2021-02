TIJUANA, B.C.- Tras el éxito de su presentación en el Medio tiempo del Súper Bowl, The Weeknd llegará a San Diego el próximo 2022 al Pechanga Arena.

La cita es el próximo 13 de marzo, donde junto a Sabrina Claudio, el afamado artista arriba como parte de su gira “The after Houston tours”.

Esta ruta musical incluirá Norte America y algunos países del mundo, entre los que destacan Europa.

La gira arrancará el 14 de enero en Vancouver, Canadá y finalizará en Tacoma, Washington, los precios oscilan entre los 98 y 250 dólares por boleto, los cuales están a la venta a través de Ticketfaster.com.

“The after Tour” es el cuarto álbum de Abel Makkonen, nombre real del cantante, quien ha tenido éxito con temas como “In Your Eyes” y “Save Your Tears”.