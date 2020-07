The Weeknd lidera listas de Shazam a mitad de año

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que el más reciente álbum de The Weeknd ha sido un acierto gigantesco en su carrera, pues ha predominado en varias listas de música y Shazam no fue la excepción.

Según información de Variety, el cantante dominó a las dos listas más importantes: El artista más buscado del mundo y su sencillo "Blinding Lights" es la canción más buscada a nivel mundial y en 16 países.

Mirando a otra parte de la lista, el número 1 de más larga duración en el Top 200 Global de Shazam es "Roses (Imanbek Remix)" de SAIN JHN y varias canciones que entraron en la lista Discovery Top 50 de la plataforma (lanzada para ofrecer una vista predictiva de canciones emergentes de artistas emergentes) como "Dance Monkey" de Tones y yo, "Death Bed (Coffee for Your Head)" de Powfu, "Ride It" de Regard y "Breaking Me" de Top7 y A7S de Trevor Daniel o "Falling" de Trevor Daniel. El gráfico en promedio 11 semanas antes de alcanzar su posición máxima en el Top 200 global de Shazam, y todas esas pistas ahora se encuentran en las 10 mejores canciones de Shazam en 2020.

Las 10 canciones más shazamed del mundo en 2020

1. “Blinding Lights” The Weeknd (R&B/Soul)

2. “Roses” (Imanbek Remix) SAINt JHN (Dance)

3. “Dance Monkey” Tones and I (Alternative)

4. “The Box” Roddy Ricch (Hip-Hop/Rap)

5. “Don’t Start Now” Dua Lipa (Pop)

6. “Falling” Trevor Daniel (Pop)

7. “Say So” Doja Cat (R&B/Soul)

8. “Breaking Me” Topic & A7S (Dance)

9. “Ride It” Regard (Dance)

10. “Death Bed (Coffee for Your Head)” Powfu (Hip-Hop/Rap)

Las mejores canciones de Shazamed por género

* R&B/Soul: “Blinding Lights” The Weeknd

* Dance: “Roses” (Imanbek Remix) SAINt JHN

* Alternative: “Dance Monkey” Tones And I

* Hip-Hop/Rap: “The Box” Roddy Ricch

* Pop: “Don’t Start Now” Dua Lipa

* Latin: “Me Gusta” Shakira & Anuel AA

* Country: “Old Town Road” (Remix) – Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus

* Rock: Foreigner “I Want to Know What Love Is”

* K-Pop: “ON” BTS