The Weeknd lanza nuevo tema titulado "Blinding Lights"

The Weeknd acabade lanzar hace apenas tres días su nuevo sencillo "Heartless", y este viernes, el cantante decidió sorprender a sus fanáticos con unos más.

"Blinding Lights" es el nombre de su tema más reciente, con sonidos de batería cerrada y sintetizadores empapados de eco, es mucho más optimista que las canciones del EP "My Dear Melancholy" del año pasado.

Cabe señalar que el famoso se ha asociado con el distinguido fabricante de automóviles Mercedes-Benz como director creativo para su nueva campaña mundial, presentando su nueva canción "Blinding Lights".

Por otro lado, la tienda en línea de la estrella también se ha actualizado, presentando las exclusivas prensas de vinilo y CD de ambos singles por un tiempo limitado.

La próxima semana, The Weeknd realizará una actuación de dos noches en "The Late Show With Stephen Colbert" el 5 y 6 de diciembre. También hará su debut en la pantalla grande en la aclamada película de Safdie Brothers "Uncut Gems" junto a Adam Sandler, la cual llegará a cines el 25 de diciembre.