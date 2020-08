The Weeknd estrena nueva canción durante su concierto de realidad virtual en TikTok

ESTADOS UNIDOS.- El viernes se llevó a cabo el concierto de realidad virtual “The Weeknd Experience” en donde el cantante debutó con un nuevo tema desde la plataforma de Tik Tok.

Con la actual pandemia la industria musical se ha visto obligada a optar por diferentes plataformas para promocionar su nuevo material, es por ello que el sello discográfico XO de The Weeknd, junto con Republic Records y WAVE, la puesta en marcha de conciertos virtuales de Scooter Braun, se unieron con la esperanza de brindar a los espectadores una experiencia verdaderamente única.

Anunciada por TikTok como la "primera experiencia de realidad cruzada dentro de la aplicación", la actuación de 20 minutos contó con imágenes tridimensionales de última generación y varios componentes interactivos, lo que permitió que una audiencia de más de 230,000 afectara ciertos resultados.

The Weeknd tendrá un concierto de realidad aumentada el próximo viernes en TikTok �� #MTVNewsLA pic.twitter.com/hA11HgeywC — MTVLA (@MTVLA) July 31, 2020

The Weeknd apareció en el escenario virtual en forma de avatar, emergiendo de un fuego ardiente y luciendo las gafas de sol de gran tamaño y la chaqueta roja que se han convertido en sinónimo de su último álbum, "After Hours". Meteoritos tridimensionales cayeron a su alrededor mientras sonaban los ritmos sintéticos de "Pray For Me", su colaboración con Kendrick Lamar para la banda sonora de "Black Panther". Mientras se reproducía la canción, apareció un mensaje para que los espectadores llenaran el chat con comentarios, y se eligió a unos pocos para iluminar el cielo oscuro contra el horizonte de la ciudad.

Luego, los fanáticos recibieron un fragmento de 30 segundos de una nueva canción sin título, que recordaba sus proyectos anteriores más simples. Sin embargo, la audiencia pronto se distrajo con un nuevo mensaje, preguntando si The Weeknd debería o no lamer una rana que había aparecido repentinamente en sus manos. (Para aquellos que no estén familiarizados, el veneno de sapo contiene propiedades psicoactivas que hacen que quienes lo ingieran tengan alucinaciones). Naturalmente, la conversación se llenó de un "sí" unánime, y el avatar de The Weeknd siguió su ejemplo. Aunque la transmisión parece haber funcionado sin problemas para la mayoría, varios usuarios de TikTok alegaron que en este punto la aplicación se bloqueó debido a la gran cantidad de personas que intentaban votar sobre la cuestión de la rana.

El viaje del sapo dio paso a "Blinding Lights", el gran éxito de The Weeknd que se disparó a una mayor fama en TikTok con un desafío de baile viral. Los bailarines de respaldo aparecieron detrás de The Weeknd y realizaron el desafío mientras más comentarios de los fanáticos aparecían en las vallas publicitarias que rodeaban al cantante. Las imágenes en 3D entraron en pleno efecto mientras The Weeknd viajaba por el hiperespacio en un convertible rojo, rodeado de vertiginosos láseres que iluminaban el mundo virtual.

Una pausa en la actuación dio tiempo a que los espectadores eligieran el tema de la siguiente canción: "fuego" o "chispa". Cuando se reveló que el ganador era "chispa", el avatar de The Weeknd fue alcanzado por un pararrayos que transformó sus lentes de rojo a azul y el mundo de un pozo ardiente a un mar eléctrico cuando "In Your Eyes" comenzó a sonar. Cuando llegó el momento de los versos de Doja Cat, la también creadora de éxitos de TikTok, ella también apareció en forma virtual, vestida con un disfraz de gato de la cabeza a los pies.

"Save Your Tears" fue la última canción de la experiencia y provocó una interrupción abrupta con un mensaje pidiendo a los espectadores que ayudaran a The Weeknd a "despegar" comentando en el chat. Después de atravesar el espacio en el convertible una vez más, el automóvil se detuvo y quedó suspendido en el aire, sin que The Weeknd se encontrara por ningún lado. En cambio, surgió una versión más grande que la vida del cantante para reemplazar al avatar, vigilando la ciudad en un final cinematográfico de la transmisión.