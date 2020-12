The Weeknd es criticado por colaboración con Rosalía

ESTADOS UNIDOS.- Quien ha recibido múltiples comentarios muy negativos en las últimas semanas es el cantante originario de Toronto, Ontario, The Weekend, quien recientemente lanzó una colaboración con la cantante española Rosalía. Esta colaboración de "Blinding lights" es el más reciente lanzamiento de Abel Tesfaye.

Todo parece indicar que los seguidores del cantante no están muy contentos con este dueto, e incluso consideran que era innecesaria la fusión; igual que como ocurrió cuando Maluma invitó al intérprete de "After Hours" a colaborar en la canción "Hawai", pues dijeron que "no aportó nada".

El canal oficial de The Weeknd e donde se puede ver el video oficial de este lanzamiento tiene casi dos millones de reproducciones hasta la publicación de esta nota, cuenta con más de 260 mil likes y 16 mil dislikes que desacreditan el lanzamiento de esta canción.

Cabe mencionar que actualmente Rosalía es una de las exponentes latinas más importantes, por lo que algunos piensan que esta colaboración es simplemente una forma de “colgarse de la fama” de la española; pues en las últimas semanas el cantante no ha recibido las mejores reseñas.

En redes sociales no han reaccionado muy bien a la forma en la que decidieron colaborar o fusionar los estilos de estos dos intérpretes; algunos mencionaron que no aportaron nada a la canción o no se hizo algo novedoso con “Blinding Lights”, la cual que se posicionó en el número uno de los charts de Billboard por al menos cinco semanas.

Otros más se burlaron por la manera en la que hicieron la traducción de la letra original, pues hicieron que la frase principal no tuviera congruencia; puesto que se escucha a Rosalía expresar la frase “duermo con la luz abierta”, hecho que muchos consideraron reprobable o hasta tonto.

“The Weeknd tratando de convencer al mercado latino – Bebé no lo hagas ya te amamos así…“,”Yo: el 2020 no puede traerme nada peor The weekend: destrozo esta canción“, “No es necesario saben, nadie va a escuchar esta versión, este es el significado de: INNECESARIO”, expresaron en el canal de Youtube.

Es motivo de burla en las redes

The Weeknd se ha mostrado incómodo y molesto debido a que a pesar de que recibió varias nominaciones a los Premios Grammy, este no fue invitado a participar en la ceremonia; aunque si fue llamado para participar en la edición de 2021 de Super Bowl.