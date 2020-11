The Weeknd encabeza el show de medio tiempo del Super Bowl LV

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante canadiense The Weeknd ha sido confirmado por la NFL como el músico encargado de amenizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2021.

El artista cuyo nombre de pila es Abel Makkonen Tesfaye dará un probadita de sus éxitos como Blinding Lights”, “Call Out My Name”, “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming” en este espectáculo que año con año acapara la atención del mundo entero.

“Todos crecemos viendo los actos más importantes del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición. Me siento humilde, honrado y exaltado de ser el centro de este espectáculo de este año infame”, dijo The Weeknd tras la noticia.

Después de la confirmación de The Weeknd para el show que se realizará en el medio tiempo del partido que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero de 2021 en el Estadio Raymond James, de Tampa, Florida, ahora surgen las especulaciones con respecto a que Maluma podría colaborar con él en este evento, pues como se recordará, hace una semana el canadiense y el colombiano colapsaron las redes al lanzar el remix del tema Hawái.