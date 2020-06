The Weeknd dona 1 millón de dólares en apoyo a la lucha contra la pandemia

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este lunes se dio a conocer que The Weeknd anunció el lunes realizó una donación de $1 millón en apoyo a la lucha contra el coronavirus, dando $500,000 a MusiCares y el resto a los trabajadores de primera línea del hospital de Scarborough Health Network, la red de hospitales en la ciudad de Ontario donde fue criado.

Por si eso fuera poco, todos los ingresos de las ventas de las máscaras faciales XO de The Weeknd se donarán a la ayuda de COVID-19, con el artista igualando cada dólar recaudado. Según el anuncio, la donación es un regalo importante para el Fondo de Emergencia COVID-19 de la red de salud, que ahora suma más de $ 2.7 millones.

"Me crié en Scarborough y sentí que era importante retribuir a la comunidad que me crió durante los tiempos difíciles de esta pandemia", expresó el famoso.

Los esfuerzos del Weeknd para crear conciencia y apoyo para muchas organizaciones benéficas, incluida la Fundación SHN, fueron elogiados por la presidenta / CEO de la organización, Elizabeth Buller.

"Nuestra comunidad vibrante y diversa representa lo mejor de Canadá, y somos afortunados de tener embajadores como The Weeknd en nuestro rincón", dijo Buller. "Este obsequio ayudará a nuestros hospitales comunitarios a continuar brindando una atención excepcional a la gente de Scarborough a raíz de COVID-19, y demuestra a nuestro valiente personal y médicos que su trabajo crítico no pasa desapercibido o no es apreciado".