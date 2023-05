The Weeknd cambia su nombre en redes

Ciudad de México.- The Weeknd decidió cambiar su identidad en las redes y utilizar su nombre original, que es Abel Tesfaye.

Dicho cambio sucedió el lunes 15 de mayo en sus cuentas de Twitter e Instagram, donde aparece con su nombre que sustituye al pseudónimo con el que era identificado.

El cantante comenzó que desaparecería a The Weeknd como parte de su plan en donde cierra una etapa en su carrera musical, de igual forma reveló que está trabajando en el álbum con el que cerrará su antigua faceta.

El más popular

El cambio se produce después de que The Weeknd fuera reconocido por los Guinness World Records como el músico más popular del mundo.

The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, nació en Toronto, Canadá, en 1990. Es hijo de inmigrantes etíopes y creció escuchando música etíope, árabe, soul y R&B.

Desde entonces, ha lanzado cuatro álbumes de estudio: Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) y After Hours (2020).