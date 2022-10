"The Watcher": La nueva serie de terror de Netflix que está basada en una historia real (Tráiler)

"The Watcher", la nueva serie de terror de Ryan Murphy (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story) que gira entorno a la historia de una casa acosada por un torturador anónimo, llegó a Netflix; sin embargo, no todos saben que no sólo se trata de una historia de miedo más, sino que está basada en una historia real.

Una casa en Westfield, Nueva Jersey, ha sido notoriamente acechada por alguien que envía cartas de acoso, firmadas por "The Watcher", a los nuevos habitantes de la enorme y hermosa casa.

Luego de comprar la que creían que sería el hogar de sus vidas en 657 Boulevard en 2014, Derek y Maria Broaddus decidieron renovarla antes de mudarse. No obstante, mientras renovaban la casa, "El Observador" comenzó a atormentarlos, afirmando en sus cartas que la casa era de su familia décadas atrás y que él fue el encargado de velar por ella, esperando su "segunda venida".

Una historia real aterradora

La pareja realizó una entrevista en 2018 con New York Magazine, en la que se imprimieron varias de las cartas amenazadoras, destaca CBS News.

657 Boulevard está ansioso por que te mudes. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernó los pasillos de la casa", decía una carta espeluznante. "¿Ya encontraste todos los secretos que guarda? ¿Jugará la sangre joven en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo de bajar allí solos?".

"Tendría mucho miedo si fuera ellos. Está lejos del resto de la casa. Si estuvieras arriba, nunca los escucharías gritar", continuó la carta.

La familia finalmente decidió no mudarse a la casa y contrató a investigadores privados. La policía de Westfield también realizó una "investigación exhaustiva", pero "The Watcher" nunca fue identificado.

La casa no se ha vuelto a vender

La pareja incluso demandó a los dueños anteriores en 2015, alegando que sabían sobre el acosador, pero no dijeron nada cuando vendieron la casa. La demanda finalmente fue desestimada, según documentos judiciales.

La familia Broaddus originalmente compró la casa por 1.3 millones de dólares y después de unos cinco años de vivir en su propia película de terror, la vendieron en 2019 por 400 mil dólares menos.

La casa no se ha vendido desde entonces, según Zillow, que estima que su valor actual ronda los 1,5 millones de dólares. Los registros públicos disponibles en Zillow también muestran que la familia Broaddus intentó vender o alquilar la casa varias veces desde que se mudó.

A través de Twitter, un usuario compartió fotografías de la casa original, mencionando que está a unas pocas calles de donde él vive y que causa un poco de indignación el hecho de que se maneje el caso de una manera "suave" desde que salió la serie; afirma que siguen llegando cartas.

Para aquellos que estan viendo la serie en Netflix the watcher aqui esta la casa original esta a unos 12 minutos de donde vivo y Netflix muestra esta trama muy suave para lo que en realidad aun sigue pasando con este casa, aun siguen llegando las cartas. pic.twitter.com/ROdi3h0LRA — luis (@buo01) October 17, 2022

La miniserie de Netflix del productor Ryan Murphy basada en la aterradora experiencia de esta familia, protagonizada por Bobby Cannavale, Naomi Watts y Jennifer Coolidge, ofrece una experiencia de lo más asfixiante, reflejando un terror suburbano cargado de símbolos y de una serie de observadores obsesionados con los novatos en el vecindario, quienes poco a poco se sumergen en lo que se convertiría su peor pesadilla.

A continuación, te ofrecemos el tráiler de la serie para que puedas observar lo que te espera una vez que le des play en la plataforma.

