"The Thing" de 2011: Una película de terror para ver en Netflix que seguro te atrapará

CIUDAD DE MÉXICO.-El crítico de cine Jeremy Jahns en una revisión de la película "The Thing" de 2011, destaca la admiración por la icónica canción y la introducción, catalogándolas como las mejores de la historia.

El video publicado en su canal de YouTube elogia el título de la película, resaltando su conexión con la original de 1982.

El reparto, que incluye actores de "The Warrior," "Dumb and Dumberer," y "Scott Pilgrim vs. the World," es mencionado, resaltando la diversidad de talento presente.

La historia se sitúa en la gélida Antártida, donde un grupo descubre una criatura alienígena a bordo de una nave.

La película es descrita como un filme de monstruos único, con un elemento anticonfianza que añade intriga.

Jahns destaca la capacidad del alienígena para matar y duplicar personas, generando incertidumbre y sospechas entre los personajes.

Aborda la polarización de opiniones entre aquellos que crecieron con la película original y aquellos que temían que la versión de 2011 fuera decepcionante.

El video aclara que no se trata de un reinicio, sino de una precuela que se desarrolla en la década de 1980, aunque se señalan algunas inconsistencias en la representación temporal.

Póster de la película del 2011.

El crítico confiesa haber visto la película original en un estado de embriaguez, lo que añade un toque humorístico a la crítica.

A pesar de similitudes con otras películas, se elogia la ejecución del film y se destaca su capacidad para funcionar de manera independiente.

Los efectos CGI reciben críticas mixtas, reconociendo momentos destacados y otros menos convincentes.

A pesar de ello, la película es recomendada como una experiencia autónoma, especialmente para la temporada de Halloween.

The Thing del 2011 puede verse en el catálogo de Netflix.