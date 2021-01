The Rollings Stones lanzan sus propias barras de chocolate

TIJUANA, B.C.- Si los Rollings Stones han logrado trascender a lo largo de los años a través de los oídos de sus seguidores, ahora lo harán en otro sentido, el gusto, al lanzar barras de chocolate.

El grupo liderado por Mick Jagger vende las barras en su tienda de RS No.9 Carnaby en el Soho de Londres, cuya línea son dos presentaciones la “Brown Sugar” y “Cherry Red”, esta última hace referencia a su clásico “You can’t always get what your want”.

Ambos sabores ya se pueden adquirir a través de su página https://carnaby. therollingstonesshop.com/ por un precio de 5.95 euros, aproximadamente unos 122 pesos mexicanos.

Además de este nuevo producto, los Rollings Stones también venden sus clásicas camisetas con el logotipo de la lengua que los ha distinguido por años.

El año pasado, la agrupación lanzó “Living In A Ghost Town”, luego de cuatro años de no tener nuevo material en el mercado musical.