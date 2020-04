The Rolling Stones lanzan nuevo tema musical

ESTADOS UNIDOS.- Los Rolling Stones se aventuran y lanzan un nuevo sencillo en plena cuarentena. "Living in a Ghost Town", nombre de la canción, se encuentra ya en plataformas musicales.

Al escucharlo, está claro que Jagger modificó la letra, agregando algunos detalles oportunos a lo que presumiblemente era una canción que ya se sentía sola. "La vida era tan hermosa, entonces todos nos encerramos", canta. “Siéntete como un fantasma viviendo en un pueblo fantasma”, comentó el famoso según información de Variety.

Jagger y Richards hablaron con Zane Lowe de Apple Music cuando dio a conocer la nueva canción el jueves por la mañana.

"No estaba escrito por ahora, pero estaba escrito sobre estar en un lugar lleno de vida, y ahora (está) privado de vida, por así decirlo", dijo Jagger a Lowe. "Y cuando volví a lo que había escrito originalmente líricamente, estaba lleno de ... bueno, no los usé en la letra, estaba lleno de términos de peste y cosas así". En realidad nunca usé eso, pero estaba todo ahí. Estaba muy cerca de los tiempos que estamos viviendo ahora.

“Pero Keith Richards y yo tuvimos la idea de que deberíamos lanzarlo. Pero dije: "Bueno, tengo que reescribirlo". Algo de eso no va a funcionar y algo de eso fue un poco extraño y demasiado oscuro. Así que lo reescribí un poco. No tuve que reescribir mucho, para ser honesto. Así es como lo hice originalmente. Solo estaba interfiriendo. Estaba tocando una guitarra y la escribí así. No sé en qué estado de ánimo debo haber estado. Quiero decir, fue semi-humorístico, luego se volvió menos humorístico'', señaló.

“A veces, estas cosas tardan mucho tiempo en escribirse, pero esto, lo escribí muy rápido en unos 10 minutos. Tocamos esta canción solo Keith Richards y yo y un amigo nuestro, Steve. Lo rutineamos juntos después de que lo hice y resolvimos algunas partes. Y luego fuimos y lo grabamos con una banda. Luego, la semana pasada rehice la voz para esto. Y está abierto a la propia interpretación, hasta cierto punto, por supuesto. Pero sí, no, fue un poco extraño porque el original era muy a propósito de los tiempos que ya vivíamos ".

Richards agregó que la canción fue grabada en febrero de 2019, según sus mejores recuerdos. Es algo espeluznante cuando de repente vuelve a la vida ... Mick y yo hemos estado en contacto, pero obviamente solo a través del satélite. Le había dicho a Don (Era, su productor) hace aproximadamente un mes, "Oye, este es un momento para la pista del pueblo fantasma". Y luego Mick me llamó y me dijo lo mismo y las grandes mentes piensan igual. Y (él) dijo: "Sí, necesito arreglar algunas de las letras o la voz". Así que lo hicimos desde el espacio exterior. Pero en realidad me gustó la forma en que resultó".

Un video musical está programado para ser presentado en YouTube luego del lanzamiento de la canción.