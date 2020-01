'The Rise of Skywalker' a punto de llegar a los mil millones de dólares a nivel mundial

ESTADOS UNIDOS.- Después de tres semanas en los cines, "Star Wars: The Rise of Skywalker" de Disney está a punto de romper la marca de mil millones de dólares a nivel mundial.

La cinta se destaca como la mejor película en la taquilla mundial por tercer fin de semana consecutivo después de generar otros $50 millones en el extranjero de 53 mercados extranjeros y $34.5 millones en los EE. UU. J.J. El tercer y último capítulo de Abrams en la trilogía secuela ha ganado $919 millones en todo el mundo, incluidos $468 millones en la taquilla internacional.

Aunque continúa a la zaga de sus predecesores, "The Force Awakens" y "The Last Jedi", "Rise of Skywalker pronto se convertirá en el séptimo lanzamiento de Disney en 2019 para cruzar $1 mil millones en ventas de boletos".

"Rise of Skywalker" ha tenido un buen desempeño en el Reino Unido, recaudando $ 67 millones hasta la fecha, así como en Alemania con $ 56.5 millones, Japón con $ 48.6 millones, Francia con $ 45 millones y Australia con $ 27 millones. La película se estrena en sus dos territorios finales, Corea y Filipinas, el próximo fin de semana.

