'The Rise Of Skywalker' llega a los mil millones en recaudación global

ESTADOS UNIDOS.- Star Wars: The Rise of Skywalker de J.J. Abrams pasó la marca de mil millones de dólares en la taquilla mundial el pasado martes, a 28 días de su lanzamiento, según información de The Hollywood Reporter.

Tan sólo en Estados Unidos la cinta ha recaudado $481.3 millones de dólares, mientras que ha acumulado $519.7 millones en el extranjero por un monto mundial actual de $1.001 mil millones.

La película cierra la saga Skywalker que George Lucas trajo por primera vez a la pantalla grande hace 42 años. Abrams reunió a numerosas estrellas de Star Wars: The Force Awakens y Last Jedi, lideradas por Daisy Ridley como Rey y Adam Driver como Kylo Ren, así como actores de las fotos originales de Star Wars, incluidos Mark Hamill, Billy Dee Williams y el difunto Carrie Fisher.

La franquicia de Star Wars ahora tomará un descanso de la pantalla grande a medida que Lucasfilm se reagrupa.

Rise of Skywalker coronó un año récord para Disney, que ahora ha visto siete de sus lanzamientos de 2019 unirse al club de mil millones de dólares.