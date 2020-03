The Killers lanzan “Caution”, primer corte de su álbum Imploding the Mirage

The Killers han irrumpido con fuerza este jueves pidiendo "cautela" al mundo con su nuevo sencillo, "Caution", que es además el primer anticipo del que será su sexto disco de estudio, "Imploding The Mirage".

La agrupación también anunció que regresa a México para ofrecer un concierto en la Arena Monterrey el 1 de diciembre.

La banda de Las Vegas subraya en este corte la importancia de unos teclados y de una guitarra rápidos y evocadores, siguiendo la estela "del sonido de Manchester y de Bruce Springsteen" que tendrá su próximo trabajo, según anticipó su vocalista, Brandon Flowers, en una entrevista con la revista Q.

"Imploding The Mirage" tomará el relevo a "Miracle, Miracle" (2017), último disco del grupo en el mercado hasta la fecha, que a su vez llegó tras "Battle Born" (2012), "Day & Age" (2008) y los especialmente celebrados "Sam's Town" (2006) y "Hot Fuss" (2004).

Gracias a ellos y a canciones de éxito como "Mr. Brightside", "Human" o "When You Were Young", The Killers se convirtieron en una de las bandas de mayor éxito del nuevo siglo, con unas ventas estimadas de más de 28 millones de copias.