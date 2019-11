¡¡The Killers anuncia nuevo álbum!!

ESTADOS UNIDOS.- The Killers se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de anunciar un nuevo álbum, ‘Imploding the Mirage’, para la primavera de 2020.

La banda reveló las noticias en Twitter junto con el anuncio de una gira por 2020 en el Reino Unido e Irlanda en apoyo del lanzamiento, señalando que "las futuras burlas musicales son inminentes".

A principios de este año, la banda lanzó "Land of the Free", una canción en respuesta al muro fronterizo propuesto por el presidente Trump, el racismo institucional y el fracaso del país en introducir una reforma sustancial al control de armas. No está claro si la pista se incluirá en el nuevo álbum, que aún no ha obtenido una lista de canciones oficial o una fecha de lanzamiento específica.

"Hemos estado en Utah haciéndolo", dijo Flowers a NME a principios de este año sobre el nuevo álbum. "Ahí es donde me enamoré de la música por primera vez; así que es interesante estar allí nuevamente y escuchar algo de esa música con la geografía que coincide con la sensación. Algunas de esas cosas están comenzando a resurgir y mucho de eso tuvo que ver con la música de sintetizador. Siempre ha sido parte de nuestro ADN, pero definitivamente está progresando”.

La gira de primavera tendrá lugar el próximo mes de mayo y junio, con paradas en Londres, Manchester y Dublín. Blossoms, Sam Fender y Manic Street Preachers abrirán varias fechas en la gira.