The Killer invita a Sammy Hagar y Eddie Vedder al escenario durante el Festival Ohana

TIJUANA.- The Killers invitó a Sammy Hagar y Eddie Vedder de Pearl Jam al escenario a cantar durante su presentación en el Festival Ohana el viernes pasado.

Brandon Flowers y el resto de la banda, participaron en el festival anual protagonizado por Vedder en Dana Point, California.

Vedder, el vocalista, guitarrista y solista de Pearl Jam, subió al escenario con The Killers para cantar una versión del éxito 1981 de Tom Petty and The Heartbreakers, ‘The Waiting’ y después la banda le dio la bienvenida a ex-vocalista de Van Halen para cantar ‘Why Can’t This Be Love’.