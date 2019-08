'The Big Bang Theory' podría ser parte de HBO

ESTADOS UNIDOS.- HBO Max se está acercando a un gran negocio en la que podría desembolsar $1.5 mil millones de dólares para dos comedias de éxito de Chuck Lorre, The Big Bang Theory y Two and a Half Men.

Según información de Deadline, es probable que el posible acuerdo de Big Bang de HBO cruce la marca de $1 mil millones por sí solo. Una razón para el alto precio, informa Deadline, es que ninguna de las series ha debutado por completo en una plataforma de transmisión antes. Big Bang acaba de terminar su carrera masivamente popular, mientras Two and a Half Men es un factor confiable en la sindicación de televisión regular. El acuerdo es aparentemente complejo, según la fecha límite, "en gran parte debido a las estipulaciones en el acuerdo del cocreador / productor ejecutivo Lorre".

It all ended with a Big Bang. ❤️ pic.twitter.com/QQ7T4A0EKV — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) May 17, 2019

Pero aquí hay un giro: Seinfeld, propiedad de Warner a través de Castle Rock y que aparentemente también le gustaría agregar a su biblioteca de transmisión, también está a la venta. La fecha límite informa que, aunque es probable que Sony TV vea una ventaja potencial en la renovación de su acuerdo actual con Hulu, lo que proporcionaría una ganancia inesperada más inmediata que llegar a un nuevo acuerdo, la compañía también ha lanzado a Seinfeld a varios puntos de venta, incluidos HBO Max y Netflix. Pero las compras de Big Bang y Two and a Half Men podrían dejar a HBO Max demasiado arruinado o preocupado para bloquear el legendario programa sobre nada.

The Big Bang Theory y Two and a Half Men pueden parecer extraños compañeros para HBO Max, que ya produjo una gran cantidad de cambios para asegurar Friends, pero ese podría ser el punto. Ambas series resultaron enormemente populares durante sus largas carreras y, lo que es más importante, pudieron atraer a diferentes audiencias a una plataforma incipiente, diversificando la audiencia del nuevo servicio de transmisión.