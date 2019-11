The Batman se podría retrasar por culpa de Robert Pattinson

ESTADOS UNIDOS.- Parece que Robert Pattinson está teniendo un poco de problema para poder interpretar en todo su esplendor a Batman, y es que al actor se le está dificultando conseguir el volumen muscular adecuado para el papel.

"También escuché que Robert Pattinson está teniendo problemas para aumentar su volumen", señaló la escritora Grace Randolph. "Creo que probablemente sea imposible para él aumentar de volumen porque tiene una ligera constitución, pero creo que es gracioso que digan: 'Tal vez si le damos unas pocas semanas más, podría aumentar de volumen'". Si él no ha aumentado hasta ahora, no va a aumentar de volumen. Solo acepta que tienes a Batman flaco y lidia con eso. Entonces, creo que es gracioso. No es como un gran retraso. No es un gran problema. No es un gran problema, de verdad, pero es como un par de semanas’’, afirmó.

El mes pasado, Robert Pattinson reveló que estaba en las etapas "muy, muy tempranas" para ponerse en forma para el papel y comentó que no le gusta hacer ejercicio, pero respondió: "No lo hice cuando era más joven, pero ahora que me he ido haciendo mayor, poco a poco me estoy dando cuenta del envejecimiento. Así que estoy como, 'Tengo que hacer un esfuerzo, de lo contrario voy a tener un reemplazo de cadera' ", aseguró.

En cuanto a la posible demora en torno a The Batman, podría tener que ver con la creación del nuevo Batsuit. Si quieren que Pattinson aumente de tamaño, y les llevará algunas semanas más, no pueden diseñar el Batsuit hasta que Pattinson haya completado su entrenamiento para asegurarse de que se ajuste correctamente.

Hasta el momento, The Batman hará su llegada a los cines el 25 de junio de 2021. La cinta es dirigida por Matt Reeves, coescrita por Reeves y Mattson Tomlin, Michael Giacchino están grabando la música, con la película también protagonizada por Jeffrey Wright como el Comisionado Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Paul Dano como Riddler, Jayme Lawson como Bella y John Turturro como Carmine Falcone.