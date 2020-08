"The Batman" con Robert Pattinson estrena primer tráiler

ESTADOS UNIDOS.- "The Batman" con Robert Pattinson es uno de los filmes más esperados, por lo que su "filtración" de imágenes en las redes causó conmoción entre sus fans. La primera noticia se dio durante el desarrollo del DC FanDome, celebrado este fin de semana.

La cinta dirigida por Matt Reeves, quien estuvo a cargo de "El planeta de los simios", creó expectativa entre los fans, luego de las críticas que desató la elección de Pattinson para dar vida a "Bruce Wayne".

Sin embargo, durante el evento organizado por DC Comics y Warner Bros Pictures, sorprendió con "The Batman", después de que la filmación se viera interrumpida por la pandemia de CIVD-19.

robert pattinson la va a romper como bruce wayne y si alguno de ustedes todavía no lo considera el mejor batman, pronto lo hará, eso es un hecho. #DCFanDome pic.twitter.com/EzIASdMnRi — ���������� SELPINK (@pottsharon) August 22, 2020

Aunque aún se desconocer quién será el villano que enfrentará a Batman, se pudo ver la participación de Gatúbela y la revelación que el detective Gordon y el departamento de policía de Ciudad Gótica tomarán en esta entrega.

Se especula la participación de “El Pingüino” y “El Espantapájaros” dentro de esta trama que no tendrá nada que ver con Justice League y tendrá su propio universo, por lo que no tendrá ninguna conexión con las nuevas películas de Warner: Aquaman 2 y The Flash.

"The Batman" y su tráiler

Ambientada en Ciudad Gótica y con varias escenas de la trama se muestra una estética oscura y desoladora, en tanto, también se percibe cierta expresión de dolor de Pattinson, en sintonía con el resto del clip de avance,

En ese sentido, se logra percibir una pequeña muestra de violencia, lo que podría ser una pista de qué veremos en este Batman extremo y a veces sin control, de la era más oscura del personaje.

La cinta inició rodaje en enero de 2020, pero en marzo se suspendió debido a la pandemia, por lo que se reanudará el 1 de septiembre, no obstante se sabe que el estreno de "The Batman" será en el 2021.