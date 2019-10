'The Ballad of Songbirds and Snakes' es el nombre de la precuela de 'Los juegos del hambre'

ESTADOS UNIDOS.- La precuela de "Los juegos del hambre" oficialmente tiene un título y una portada de libro.

"The Ballad of Songbirds and Snakes" de Suzanne Collins saldrá el 19 de mayo. Scholastic anunció el título el viernes junto con la portada, que presenta el ahora famoso símbolo del sinsajo, junto con una serpiente.

Collins anunció a principios de este año que estaba volviendo a visitar el mundo de Panem con un nuevo libro ambientado antes de los días de Katniss Everdeen.

“the ballads of songbirds and snakes” you mean a taylor swift album pic.twitter.com/tiHh9yySK2 — bagel mir (@saoirspiria) October 4, 2019

"The Ballad of Songbirds and Snakes" tiene lugar 64 años antes, durante lo que Collins describe como el período de Reconstrucción después de la guerra. Comienza la mañana de la décima competencia de los Juegos del Hambre.

La trama profundizará en la etapa posterior a los Días Oscuros, el colapso resultante de la fallida Primera Rebelión que enfrentó a los entonces 13 distritos contra el todopoderoso Capitolio. Todos juntos combatieron al autoritario Gobierno en una guerra civil hasta que el 13 quedó supuestamente destruido y los 12 restantes fueron sometidos al Tratado de Traición que dio comienzo a los Juegos.