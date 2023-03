Thalía y Larry Hernández estrenan 'A la verch'

Tijuana, BC.- Thalía sí que es tremenda. La cantante compartió el tema del nuevo dueto al lado de Larry Hernández, “A la Verch”, el cual de seguro dará mucho de qué hablar.

En agosto del 2020, Larry Hernández compartió para GRUPO HEALY en una entrevista vía Zoom, que su amiga Thalía le sugirió hacer una canción con esta palabra.

Te puede interesar: Thalía y Kenia Os estrenan el cover de 'Para No Verte Más'

“Un día me dice: Larry tanto que dices esa palabra, me las cuenta cuando hago los en vivo, y me dice: En este en vivo te conté sesenta y nueve.

“Entonces un día estuvimos platicando y me dice: Larry deberías hacerle una canción a esa palabra y en plena pandemia, me agarré a Mafio, que es un productor, ganador de Grammy, le mandamos el track a Thalía”, relató Hernández en 2020.

Te puede interesar: ¿Le fueron infiel a Thalía? Rumores afirman que Tommy Mottola le puso el cuerno con una artista peruana

Palabra normal para muchos

El intérprete de “El baleado” expuso que la palabra “verga” se utiliza mucho en estados como Sonora y Sinaloa, algo que para muchos es normal.

“Ella quiso hacerlo, ella puso su parte, nadie la obligó, yo me siento bendecido, porque fue idea de ella, que ella es la productora del tema, es un tema muy fuerte, pero también muy bailable”, reconoció.

Te puede interesar: ¿Anahí y Thalía harán colaboración musical?

Por su parte Thalía compartió en su cuenta de Tik Tok, cómo surgió la idea, y lo emocionada que está por su salida a las plataformas.

Fue muy divertido, tenemos esta canción desde el veinte veinte, pero no le habíamos dado el gusto de salir a esta canción, y que se le ocurre al Larry, dejarla ir, la canción por supuesto, así que aquí la tienen.

Te puede interesar: Se pelea Larry Hernández con José Torres: "A mí no me anden comparando”

Se retrasa salida del tema al mercado

Aunque estaba lista desde hace casi tres años, la salida al mercado musical se retrasó porque Thalía tenía en ese momento compromisos con Nickelodeon y no se quiso comprometer la imagen.

Lo que sí se hizo fue minimizar la palabra, para que no fuera tan grotesco, pero que no perdiera el sentido y así nació “A la verch”.

Te puede interesar: Larry Hernández presenta ataque de ira en concierto

“Se vieron todas esas opciones, para que a ella no se le fueran los medios encima”, subrayó Larry.

Thalía cuenta:

Tema: