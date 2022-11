Thalía revela su charla con Shakira tras presuntos insultos

Ciudad de México.- La ruptura de Shakira y Gerard Piqué provocó muchos tipos de reacciones e involucró a diferentes personalidades del medio, entre ellas Thalía, quien fue señalada por declarar en contra de la artista y su nuevo sencillo.

Como trascendió la semana pasada, supuestamente Thalía criticó a su colega por el tema Monotonía, mismo que ya es un éxito.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere... Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, fue lo que aparentemente había dicho la mexicana.

Aclara rumores

Aunque la cantante aprovechó la conferencia de prensa de los Latin Grammy para pronunciarse al respecto sobre la situación con Shakira, con quien tiene una amistad intacta.

“Ustedes como acaban de decir, me conocen, yo estoy aquí, en esta carrera de cuántos años, de cuántas décadas, y saben el ser humano que soy, y saben las palabras que salen de mi boca durante toda esta carrera”, inició.

Posteriormente Thalía subrayó: “¡Jamás usaría una palabra así para una amiga que amo tanto como ella!, o sea, Shak y yo tenemos una relación de amistad de años, es parte de nuestra familia”.

¿Qué le contestó Shakira?

Además reveló la reacción que tuvo Shak ante todo el escándalo.

Cuando empezó el tema inmediatamente whatssapie: ‘Shak ¿qué onda?, ¿has visto?’. [Shakira me respondió] ‘baby, yo sé tú quién eres, o sea ni te preocupes, olvídate’”

Contó Thalía.

De la misma manera, la cantautora mexicana aseveró: “Y cuando estás bien entre amigas, lo que inventan, lo que digan, no es tuyo, no te pertenece”.

Sin olvidar a los creadores de la controversia, la también actriz manifestó: “Yo vivo, creo definitivamente en el poder de Dios, y pongo a las personas o la persona que pusieron esta nota afuera en sus manos, para que les de luz, les de amor, les de armonía, que se acerquen a él, que les cambie la vida, en vez de destrozar, construir, creo que el mundo ahorita está en plena destrucción, hay que construir”.

Y finalmente, Thalía expresó: “Qué bonito que puedo aclarar esto aquí, sobre todo porque pudo afectar mi amistad con ella, olvídate mi prestigio, olvídate mi nombre, me interesa mi amistad con mi amiga”.