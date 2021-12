Thalía recuerda berrinche de Eduardo Capetillo en grabación de “Marimar”

Ciudad de México.- la cantante Thalía sorprendió a sus fans al realizar un reencuentro virtual con Eduardo Capetillo, actor con el que protagonizó la exitosa telenovela Marimar en 1994.

Los artistas recordaron distintas anécdotas del melodrama de Televisa, y platicaron del antes y después de sus carreras tras el proyecto que encabezaron.

“Gracias a Dios y al universo que tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto como este… Eso no tiene precio y es increíble que aún después de tantos años y la gente siga dándonos tanto amor”, dijo Capetillo.

No obstante, uno de los momentos más divertidos fue cuando la esposa de Tommy Mottola puso en evidencia al marido de Biby Gaytán dando a conocer el berrinche que hizo durante una de las grabaciones.

El problema inició cuando a Eduardo, quien interpretaba a un futbolista en la trama, le pidieron hacer una tijera, y tras varios intentos, logró que le saliera perfecta, pero se dio cuenta que no habían grabado su ejecución; haciéndolo explotar en furia.

Para que yo hiciera, se le llama una media tijera, esa media tijera que está en la entrada (créditos iniciales de la emisión)” inició Lalo recordando el incidente...Te costó porque te raspaste. Me acuerdo que hiciste un pinch% berrinche ‘¡¿Por qué no lo grabaron?!’ Porque fue una (toma) que te salió cañón y no sé por qué (el camarógrafo) no lo grabó”