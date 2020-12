Thalía quiere poner un puesto de tacos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni la pandemia es capaz de parar a Thalía, quien ha logrado todo lo que se propone, desde incursionar en el reguetón, hasta convertirse en una influencer en redes sociales.

Ahora, la famosa cantante y actriz busca formar nuevos proyectos para el futuro, y uno de ellos estaría lejos de los reflectores, pues planea abrir su propia taquería en Nueva York.

Me falta poner un puesto de tacos, no creas que no se nos ha pasado por la cabeza a mí y a Tommy (Mottola, su marido), acá en Nueva York un mega puesto delicioso con sus taquitos al pastor y sus gringas ¡wow!, eso será en otro capítulo de mi vida, pero hay muchas cosas que quiero hacer", dijo Thalia a Efe.

Entre sus planes también está regresar a la actuación, pero no con telenovelas sino con otro formato como películas o series.

"Las telenovelas ya fueron lo que me cimentaron en su momento, ahora estamos en otra era y estamos abiertos a diferentes proyectos", comentó.

Thalía siempre busca reinventarse como artista, ya que no quiere caer en un patrón de hacer lo mismo musicalmente hablando.

"Cuando siempre haces lo mismo, ya no hay reto, ya no hay excitement (emoción) ni sexyness (sensualidad). A mí me gusta empujar y las colaboraciones me gustan porque aprendo de ese compañero con el que estoy trabajando", contó.

La intérprete de “Desde esa noche” formará parte de la tercera edición de “Latin Grammy in the Schools”, un programa en el que se busca apoyar a los jóvenes en su camino a la música.

"(Mi labor) es la de promover este tipo de actos tan fabulosos como este de la Fundación Cultural de los Latin Grammy y se me hace fantástico que puedan ayudar a tantos estudiantes con donaciones de instrumentos y llevando a artistas, productores, compositores a que platiquen de sus experiencias y que puedan servir de enseñanzas", compartió.