Thalía preocupada por tener papada

CIUDAD DE MÉXICO.- Thalía cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico, desde sus inicios en la Banda Timbiriche, no ha dejado de tener éxitos musicales y ser una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

Actualmente la intérprete de “Equivocada” se ha vuelto una de las figuras del espectáculo más activas en redes sociales donde se ha encargado de compartir parte de su vida personal y lo que ha hecho en la ausencia de sus escenarios.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Univison Famosos que se compartieron una serie de videos, en el que la artista mexicana reveló por las secuelas que ha tenido que pasar desde la pandemia por Covid-19.

La también actriz le confesó a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram, que en los últimos dos años le había aparecido una “papada” que antes no tenía, y que se las adjudica al utilizar tanto tiempo el celular.

Yo no sé ustedes pero con la pandemia y obviamente con estos teléfonos es me ha salido una papada cañona” dijo la artista.

Además Thalía agregó que esta situación no sólo se ha percatado que le pasa a ella, si no que también admitió que en sus seguidores lo ha notado, porque antes de la pandemia su rostro no lucía de esta forma.

Y es que supuestamente al utilizar los smartphones por tanto tiempo en una mala posición, ocurre una presión en el cuello que pudiera dar resultado a una papada, que después será complicado de eliminar.

La cantante reveló que se encontraba preocupada debido a que no sabía como iba eliminarla de su cuerpo, porque no quería someterse a ninguna cirugía estética, para poder lograrlo, pero esperaba dar pronto con un tratamiento efectivo.

Thalía brindó consejo a mujeres solteras

Para celebrar el pasado día de San Valentin, Thalía publicó un video dedicado a todas sus fanáticas que se encuentran solteras, esto como parte de la promoción de uno de sus sencillos musicales.

En la grabación aparece la cantante interpretando la canción, mientras va apareciendo lo que suele desear una mujer que se encuentra soltera y la clave para poder conquistarlas como lo hacían antes.