Thalía lanza su nuevo sencillo 'Mojito'

CIUDAD DE MÉXICO.- Thalía es una de las cantantes más importantes del país y a menos de un día de su recien lanzamiento musical 'Mojito' se ha vuelto tendencia en redes sociales por el 'challenge' que realizó para promocionarlo.

Y es que después de tres años que la también actriz estuvo ausente en su carrera musical, por fin anunció su nuevo material discográfico llamado 'Desamorfosis'.

El album será el número 13 en la trayectoria de la intérprete de "Equivocada", el cual presentará tambien su más reciente canción 'Mojito' que su estreno oficial fue el día de ayer en el canal de YouTube de Thalía.

Estás listo para disfrutar de tu #MOJITO? ¡Mira el video YA en mi canal de @youtube!!!! Watch the MOJITO video now, on my #YouTube channel!