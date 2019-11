Thalía homenajeada en los Latin Grammy: "La música latina mueve al mundo"

Thalía recibió este jueves el Premio de la Presidencia en la vigésima edición de los Latin Grammy y, sobre el escenario de la gran fiesta de los sonidos iberoamericanos, aseguró que "la música latina es la que hoy mueve al mundo".



"La música que oímos siempre es la música que hoy en día mueve al mundo. La música latina es la cultura popular global. El mundo está paralizado y enamorado por nosotros", aseguró la cantante mexicana.



Thalía recibió el Premio de la Presidencia, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, de la mano de su amigo Emilio Estefan.



"Esto es un honor. Es un honor inmenso para una niña que empezó su carrera a los siete años, en su México amado. Se me sale el corazón...", expresó sobre el escenario emocionada.



La artista aprovechó para recordar a su familia y los momentos en los que soñaba con dedicarse a la música: "Fregando a mi mamá diciendo 'quiero cantar, quiero bailar, quiero ser una actriz, quiero dar lo mejor de mí a quien me quiera escuchar'".



A continuación agradeció a su público: "sin ellos yo no estaría aquí".



"A mi familia, mis amigos, a mi marido, a mis hijos. Esto es para ellos, para que nunca se les olvide de dónde vine", añadió.



Thalía fue una de los tres artistas que recibieron homenajes a su carrera en esta edición de los Latin Grammy, junto a Juanes y Vicente Fernández.



En el caso de Juanes, este recibió el premio Persona del año de la mano de Lars Ulrich, el batería del grupo Metallica, la banda favorita del colombiano que se subió al escenario y dejó al cantante con la boca abierta y sin poder contener su sorpresa.



"Una de las razones por las que hago música son ustedes, me cambiaron la vida, gracias", le dijo Juanes a Ulrich con el público de Las Vegas (EE.UU.) en pie.



Segundos antes, el músico homenajeado no podía contener la sorpresa por el momento, completamente inesperada tanto para él como para el resto de asistentes a la gala.



Antes, Vicente Alejandro y Alex Fernández tomaron el escenario para actuar juntos y celebrar el legado artístico de tres generaciones de la familia.