Thalia gusta ser tema de conversación pese a comentarios

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer que se ha robado la atención de los medios por su forma de actuar en redes sociales es Thalía, quien a sus 49 años de edad se ha sabido mantener vigente gracias a los videos que lanza en plataformas como TikTok o Instagram, aunque se ha alejado de la televisión, ella está más fuerte que nunca.

Hace unas semanas la cantante mexicana colaboró con Farina en la canción “Ten Cuidado”, donde arrasó con una estética llamativa y una coreografía muy en tendencia; poco después lanzo “Tick Tock” con Sofía Reyes. Estas colaboraciones bastan para mantenerse en boca de las nuevas generaciones.

Pero también le ha valido para que algunas personas expresen su desacuerdo con el hecho de que continúe actuando como una adolescente cuando ya es una mujer de casi 50 años; sus fans también se han dividido, pues consideran que es momento de que haga algo “acorde a su edad”, otros aseguran que su estilo es atemporal.

Pero a esos comentario Thalía hace oídos sordos, pues de acuerdo con la cantante lo más importante es que la gente hable sobre ella y le presten la atención necesaria para mantenerse en el gusto de la gente y además marcar tendencia siempre en más de un sentido.

Thalia prefiere que hablen de ella, incluso a pesar de las críticas



"Es como la gente me quiera ver. Mis fans me van a ver como Thalía, los que gustan de las novelas, pues la de las novelas, para los filipinos seré Marimar, etc. A mí no me molesta ningún título que me cuelguen, mientras sea yo el tema de conversación, ¡encantada!”, reveló Thalía en entrevista para el medio Excélsior.