Thalía festeja a su abuela Eva Mange en su cumpleaños 104

Thalía y su hermana Laura Zapata se encuentran celebrando el cumpleaños número 104 de su abuela materna, Eva Mange.

A pesar de que la esposa de Tommy Mottola no puede viajar a México para acompañar a doña Eva, la reconocida villana de las telenovelas contó cómo se hizo presente Thalía en esta fecha especial.

Ya llamó por teléfono, habló por teléfono conmigo, le puse el teléfono a mi abuela, digo, la videollamada, le cantó las mañanitas”, relató Laura sobre la felicitación de su hermana en entrevista para el programa Ventaneando.

Sin embargo, la actriz no pudo evitar bromear con respecto al regalo que Thalía le llevó a su abuela hace 4 años, cuando viajó a México para celebrar los 100 años de Mange. “Pero no hemos recibido ni flores ni pastel”, destacó.

Y justamente hablando de estos detalles, Laura añadió: “Voy a contar la historia de ese pastelote, de repente toca la puerta, y entonces yo le abro y me dice ‘¿todavía no estás arreglada?’, le digo ‘pero ¿cómo voy a estar arreglada con ese pastel que no sé dónde ponerlo?, me voy a arreglar, pero entra tú y acomódalo tú a ver dónde le encuentras lugar. Entonces sí, estaba acá atrás con esos siete pisos que llegaban hasta el techo”.

Previo a estas declaraciones y sin querer hablar de sus otras consanguíneas, Laura Zapata confesó estar feliz y sorprendida de poder llegar a este día y celebrar un cumpleaños más de su abuela luego de que hace un año el anunció el mal estado de salud en que la encontró tras su estancia en un asilo.