Thalía “estalla” contra reconocida tienda por publicidad "falsa"

ESTADOS UNIDOS.- Thalía es una de las artistas mexicanas con más trayectoria en el medio del espectáculo, desde su infancia se destacó por su talento artístico que conquistó el corazón de los mexicanos.

Actualmente la intérprete de “Equivocada” se ha vuelto más activa en sus redes sociales donde suele compartir su día a día, generalmente las rutinas de ejercicio que realiza diariamente.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Thalía expresó su “molestia” ante una publicidad que estaba realizando una reconocida tienda utilizando su imagen en sus publicaciones.

La cantante mexicana dejó en claro que era falso y que incluso se estaba asesorando con sus abogados debido a que utilizaban sus fotografías sin un contrato o aviso de por medio.

Esto es totalmente falso! No caigan mis abogados ya están en esto. Tengan cuidad si no es oficial por mis redes no es verdad” escribió en la publicación.