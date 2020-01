Thalía es hada madrina de Mau & Ricky

CIUDAD DE MÉXICO.-Para Mau & Ricky, Thalía es el hada madrina de su cuento musical.



Gracias a que la cantante grabó su tema "Por lo que Reste de Vida", sintieron la confianza de volverse cantautores.



La primera persona que nos grabó una canción fue Thalía. Yo me acuerdo con el miedo y la incertidumbre de empezar una carrera nueva, de decirme: 'Bueno, si esta canción me la graba Thalía, me dedico a esto; si no, es una señal de que esto no es a lo que me debo dedicar'.