Thalía, Naya Rivera y otras famosas que han tenido un aborto

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se ha hablado del aborto esta semana, pues el pasado lunes se celebró el Día de la lucha contra la despenalización del Aborto.

Hablar de este tema siempre generará controversia, sin importar si se tiene una postura a favor o en contra.

Sin embargo, pocos saben que el aborto ha sido algo presente en la vida de muchas mujeres, quienes por diversas razones han tenido que interrumpir sus embarazos, o bien, han sufrido abortos involuntarios por temas de salud.

A continuación, te presentamos algunas famosas que confesaron haberse sometido a un aborto en algún punto de sus carreras.

Thalía

La cantante y actriz confesó en una entrevista a TV Notas que sufrió varios abortos espontáneos. Nunca especificó en qué punto de su vida lo hizo, pues se negó a dar más detalles.

Beyoncé

La madre de Blue Ivy, Rumi y Sir, dijo que poco antes de que naciera su primogénita sufrió un aborto, lo que le provocó un dolor que decidió plasmar en su canción “Glory”.

Nicky Minaj

En una entrevista a Rolling Stone confesó haber abortado cuando era una adolescente, algo que la ha perseguido hasta la fecha. Sin embargo, asegura no estar arrepentida, pues en aquel entonces no tenía nada para ofrecerle a su bebé.

Naya Rivera

En su libro biográfico “Sorry not sorry”, la fallecida actriz confesó que, en 2010, se sometió a un aborto. En aquel entonces, la serie “Glee” estaba en la cumbre de su éxito y Naya, al igual que muchos talentos de la serie, comenzaban su carrera artística, por lo que decidió abortar para concentrarse en su trabajo.

Lil Kim.

La rapera confesó que, a los 18 años, se embarazó de Notorious B.I.G., quien en aquel entonces era casado. Sin querer provocar un escándalo mediático, decidió abortar.

Sharon Osbourne

La esposa de Marylin Monroe relató al Daily Mail que a los 17 años resultó embarazada, y fue por insistencia de su madre que se sometió a un aborto.

Judy Garland

La protagonista de “El Mago de Oz” fue obligada a abortar por su esposo a los 20 años, debido a que debía mantener su “imagen infantil” ante el público.

Whoopi Goldberg

En el libro “The Choices We Made”, de Angela Bonavoglia, Whoopi confesó que a los 14 años descubrió que staba embarazada, sin embargo, tenía nula educación sexual para saber qué hacer. Gracias a consejos de sus amigas y “pócimas” de Johnny Walker Red, cloro, alcohol, polvo para hornear y crema, enfermó violentamente y fue hospitalizada, donde terminó perdiendo al bebé.



Vanessa Williams

En su libro “You have no idea”, la actriz confesó que abortó en su adolescencia porque no se sentía preparada para ser madre.

“Estar embarazada es lo más aterrador que te puede pasar en la vida. Sabía que en la preparatoria era algo para lo que no estaba preparada para luchar o lidiar con ello”.

Sinnead O’Connor

“Creo que la gente no necesariamente entiende, porque ellos no han tenido la experiencia, decidir terminar con el embarazo es probablemente la decisión más difícil que una mujer debe tomar”, confesó la cantante, quien dedicó el tema “My special child” al aborto al que se sometió a los 22 años.