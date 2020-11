Thalí García muestra su celulitis e invita a seguidores a aceptarse tal como son

ASIA, Lima.- La tarde del pasado martes la hermosillense Thalí Gacía recurrió a su cuenta de Instagram para inspirar a sus seguidores a aceptarse tal cual son y dejar ir los estándares de belleza.

Junto a la publicación de varias fotos en las que se le puede ver en traje de baño, mientras muestras su aumento de peso y celulitis, la famosa se sinceró y habló de su aspecto, de su vida y cómo una enfermedad puede cambiar su físico en cuestión de meses, sin importar cuánto llegue a esforzarse por mantenerse en línea.

‘’La 1ra. razón [por la que publicó las fotos] es por que estoy de nuevo: 6 kilos arriba de mi peso; así es la enfermedad de Hashimoto. Hace dos meses estaba completamente atlética y hoy retengo líquidos, tengo mucha celulitis y flacidez, me salen cachetes de hámster y papada’’, comenzó la confesión de la actriz.

‘’Lo segundo es que siempre que me han encontrado alguna imperfección en una foto, me destrozan en críticas y si a eso le suman mi cabello corto... Verme así: ME HACE SENTIR MUCHA INSEGURIDAD por que uds. están acostumbrados a verme de otra manera, me aíslo, no quiero subir contenido así, porque siento que este cuerpo “no me representa”, me deprimo, dejo de sentirme sexy, me da pena que mi esposo me vea sin ropa, etc’’, continuó.

García señaló que se decidió por subir las imágenes debido a que existe ‘’una personita’’ que quiere mucho y que esta en la misma situación que ella de no querer comer debido a que no le gusta su cuerpo.

‘’Rápidamente pensé que esta persona se ve de esa forma, por que todas las referencia que encuentra en las redes son estrictamente “perfectas” comenzando con la de “Regil”, de acuerdo; todos queremos un cuerpo escultural, pero todos tenemos ese presupuesto y ese tiempo? Cuando he estado así, todas y cada una de las veces me he matado en dietas consumiendo nulos carbohidratos, haciendo mínimo 2 horas de ejercicio al día, inyectándome encimas, haciéndome aparatologia etc’’, detalló.

La famosa finalizó su mensaje expresando que todas las personas son hermosas en sus propias versiones.

Cabe señalar que, horas después de su publicación, Thalí compartió un mensaje de agradecimiento por todos lo buenos comentarios que había recibido.