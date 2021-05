Terry Silver, regresa el villano a Cobra Kai

¡Bienvenida la nostalgia! Si Dani LaRusso y Johnny Lawrence pensaban que su peor enemigo era el sensei Kreese parece que se llevarán una sorpresa en la cuarta temporada de la serie "Cobra Kai".

Otra de las figuras de la trilogía "Karate Kid" regresará y se trata del villano Terry Silver. Como recordarán los fans de la serie de Netflix, en la tercera temporada conocimos el pasado de Kreese y cómo durante su estancia en el ejército y en la Guerra de Vietnam fue que conoció a un joven al que salva y queda en deuda de por vida.

Pues ya en enero nos habían adelantado en los últimos minutos de la serie que era probable su regreso pues vemos a Kreese llamando por teléfono a alguien y esta mañana con los primeros adelantos de los nuevos episodios lo comprobamos.

Esta mañana de jueves se confirma finalmente, a través de un video de apenas unos segundos, que la persona a la que llama el sensei de Cobra Kai es Terry Silver, el gran villano de "Karate Kid 3".

"Un hombre que no puede estar de pie no puede pelear, un hombre que no puede respirar no puede pelear, un hombre que no puede ver no puede pelear. Situaciones extremas requieren medidas extremas", se escucha en el video mientras Silver aparece de espaldas.

El gran villano de "Karate Kid 3"

Pero ¿quién es Terry Silver? Interpretado por Thomas Ian Griffith apareció en "Karate Kid 3" (1989) como el nuevo antagonista, un empresario millonario líder de Industrias DynaTox y quien ayuda a Kreese en su intento por reabrir el dojo de Cobra Kai y por vengarse de Daniel San (Ralph Macchio).

En esta película también hay un torneo de karate y es Silver quien se encarga de reclutar al que será el oponente de Dani, Mike Barnes (Sean Kanan) que le hace la vida imposible a LaRusso.

Pero además, en este filme es en el que Daniel se convierte en un Cobra Kai. Cuando Miyagi se niega a entrenarlo para el torneo en el que al final sí decide participar, él acude con Silver quien intenta cambiarlo volviéndolo más violento.

Al final de la cinta LaRusso vuelve con Miyagi (quien además se enfrenta a ambos villanos) y gana el torneo por lo que si tenemos de vuelta a Silver es seguro que tendrá rencor contra el karateka.

La fecha de estreno de la cuarta temporada de "Cobra Kai" no ha sido revelada pero se espera que llegue en la segunda mitad de este 2021.

La trama sigue a los personajes clásicos del filme de los años 80 ahora en su etapa adulta pero con una rivalidad que continúa, así como la nueva generación que es entrenada dentro del karate con los estilos particulares de cada uno de los dojos, tanto en el Miyagi-Do como en Cobra Kai. Sin embargo en la última temporada vimos a LaRusso y Lawrence (William Zabka) unir fuerzas en la creación de un nuevo dojo (Lawrence pierde Cobra Kai a manos de Kreese) con el que buscarán emfrentarse a los villanos.