¿Terminó la luna de miel? JLo da concierto en apoyo a Ucrania, mientras que Ben Affleck vuela a casa

ITALIA.- La pareja del momento ha tenido que llegar al fin de su luna de miel en París, luego de más de una semana de pasión, cansancio, risas y hasta lágrimas. Los famosos vuelven a retomar sus agendas para continuar con su vida “normal”.

De acuerdo con TMZ, Jennifer López viajó directo a Italia para participar en un concierto benéfico organizado por la UNICEF, en favor de las víctimas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Fue su cuñado quien la acompañó durante la presentación, mientras que su esposo Ben Affleck voló a Los Ángeles, de vuelta a casa.

El concierto benéfico

El concierto benéfico, en el que el público no era nada menos que un grupo de famosos artistas, tuvo lugar en un monasterio del siglo XIV, localizado al sur de Italia, en la isla de Capri.



Durante la presentación, se dieron cita grandes estrellas como Maye Musk, Naomi Campbell, Vanessa Hudgens, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio y Jared Leto, sólo por mencionar algunos.



Los espectadores VIP vieron la actuación de JLo, en la que usó dos vestuarios; salió al escenario con un traje con rayas de cebra y plumas de ave para, más tarde, aparecer en un atuendo de color nude, con incrustaciones brillantes que iban a juego con las bolas disco que iluminaban todo el escenario a su alrededor.



La cantante entonó algunos de sus mejores éxitos, como “If you had my love” y “Dance again”; también interpretó “I will survive”, tema que canta originalmente la mezzosoprano Gloria Gaynor.