Tenoch Huerta señala que el racismo en México es una seria realidad que no se quiere aceptar

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema del racismo ha tomado un protagonismo muy grande en el último mes a nivel global, y es que tras las manifestaciones realizadas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, hace poner en tela de juicio que en México no somos ajenos a ello y que en ocasiones los mismo mexicanos hacen burla de su propia gente por el color de su piel.

Precisamente de ello habló Tenoch Huerta, actor mexicano, ganador del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, durante una entrevista que mantuvo con Infobae.

El famoso señaló que la gente no identifica el racismo debido a que ‘’no quieren ser los malos de la película’’, esto genera a su vez que si no se acepta no existe y si no existe entonces la gente no tiene nada que solucionar.

“Hay gente que llega a decir, ‘es que en México no hay negros, pues entonces no soy racista’, olvidando que el 10% de nuestra población es afrodescendiente. Entonces, imagínate el grado de racismo que hay, que ni siquiera lo aceptamos. Ni el más supremacista de los racistas norteamericanos se atrevería a decir que en EEUU no hay racismo. Y aquí, en México, todo el mundo lo niega”, agregó.

Tenoch considera que México debe abrir los ojos y admitir que el racismo es un serio problema dentro del país, no solo que existe, sino que se ha normalizado ‘’e impide injustamente el desarrollo educativo, profesional y social de millones de mexicanos, tal y como demuestran numerosos estudios’’.



“El racismo es un sistema completo que te niega las posibilidades de desarrollo, que te oprime y que te limita”, señala, “No lo digo yo, hay estudios, hay mucha literatura de académicos mexicanos. La piel más oscura representa menor nivel de ingresos y menores oportunidades para ascender en el trabajo".

Cabe mencionar que Huerta nació en la Ciudad de México en 1981 y creció en las calles de Coacalco, en el Estado de México. Tiene origen Purépecha, por parte de su abuela paterna, y Nahua, por su bisabuela materna. Afirma que al igual que la gran mayoría de mexicanos de piel morena, ha vivido situaciones racistas.

“En mi vida me ha pasado un montón de veces. Desde que te sigue el de seguridad todas las veces que estás en el centro comercial, y te piden revisar el ticket para ver si lo que tengo en la bolsa se corresponde con lo que pagué... Esas cosas son el pan nuestro de cada día”, contó.

No obstante, declara que el también se ha dejado llevar y de igual manera le ha tocado juzgar.

“Yo he hecho comentarios de ‘te bajaron del cerro a tamborazos’. No lo digo con mala intención, pero es profundamente racista. Todos lo hacemos. Yo he sido racista. Yo he sido clasista. De niño, cuando jugaba con mis amiguitos en la calle, salíamos a jugar al campo y si olía feo decíamos ‘huele a indio’, ‘huele a indio’. Entonces, yo creo que el problema no es aceptarnos o asumirnos como racistas o clasistas, sino más bien corregirlo. Hacernos responsables de eso y decir, ‘sí, lo he hecho’, y ahora, ¿qué hago para cambiarlo? Creo que eso es lo bonito”, aclaro.