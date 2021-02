"Tenía pensamientos suicidas, como de no querer vivir": Bárbara de Regil habla de su depresión

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una actriz mexicana muy reconocida por su talento, sin embargo por medio de las redes sociales se ha abierto fama gracias a sus buenos hábitos que ha logado inspirar a sus seguidores.

Lamentablemente no todo ha sido bueno en la vida de la artista, y es que a sus 16 años se convirtió en madre por primera vez y tuvo que salir adelante sola.

Justo antes de tener a su hija, pasó una etapa oscura que se convirtió en lucha y es que en más de una ocasión la actriz ah revelado que llegó a sufrir de ansiedad y depresión en su adolescencia.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bárbara fue cuestionada por alguna de sus seguidores si en algun momento había padecido de depresión, por su parte la actriz reveñó que llegó a tener pensamientos suicidas, al punto de o querer vivir y no tener motivación en su día.

Como siempre, la actriz recomendó a sus fanáticos que es importante pedir ayuda y acudir con un especialista para recibir las recomendaciones necesarias.

Antes de tener a Mar, pase una etapa muy fea en mi vida, ya se las he platicado un poco, pero esta parte no se las he platicado y es que tenía pensamientos muy feos, pensamientos suicidas como de no querer vivir, no querer estar aquí, estaba cansada todo el tiempo, no dormía nada, no tenía hambre, no tenía ganas, muy feo, busca ayuda" dijo la actriz.