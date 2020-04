Tengo un ángel más: Luis Felipe Tovar sobre muerte de Gabriel Retes

El cineasta Gabriel Retes fue para Luis Felipe Tovar no sólo un mentor y director, sino también un amigo.

Luis Felipe participó en las cintas "La ciudad al desnudo" (1989), "El bulto" (1992) y "Bienvenido-Welcome" (1995) dirigidas por Retes, quien falleció esta mañana a los 73 años por cáncer en la garganta.

En este momento inundado de malas noticias, Tovar ve de forma diferente la partida del realizador mexicano. "Sé que ahora no pierdo a nadie sino que tengo un ángel aliado más", dice a EL UNIVERSAL.

"Nunca tuve la intención de despedirme de él porque lo tengo en mi corazón, en mi pensamiento lo llevo conmigo, sé que en algún momento nos vamos a encontrar. Lo único que me da alegría es saber que ya está descansando en paz", explica.

Luis Felipe Tovar piensa que el director ya sabía que su ciclo de vida estaba terminando pero siempre lo escuchó optimista, con la misma alegría que lo caracterizaba.

"Fue genio y figura hasta el día de hoy", apunta.

Para el actor, el apoyo del cineasta estuvo presente siempre. A principios de los años 90, recuerda, vivió un momento de su carrera donde las cosas no estaban funcionando bien y el realizador lo ayudó.

"Llegué a su casa muy triste, un poco deprimido porque no me habían dado un personaje que yo estaba persiguiendo para una película y se lo platiqué. Me dijo 'no te preocupes, Tovar, vamos a empezar a filmar'", relata.

"Prácticamente me escribió un personaje -su hija y él- para mí, que nunca voy a olvidar; en una de las películas que más he disfrutado en mi vida: 'Bienvenido-Welcome'. Este acto de generosidad lo tengo guardado en mi corazón, en mi memoria y siempre estaré eternamente agradecido por lo que hizo por mí. Siempre creyó en mi talento".

El cineasta realizó 19 largometrajes de ficción. Su obra abordo problemáticas en temas como la religión, marginación, periodismo, entre otros.