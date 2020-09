'Tenet' pasa los $100 millones a nivel internacional

ESTADOS UNIDOS.- "Tenet”, una de las cintas que se aventuró a estrenarse en cines pese a las actuales contingencias derivadas de la pandemia por Covid-19, cruzó la marca de los $100 millones a nivel internacional este sábado. Esto luego de que recaudara poco más de $20 millones en China en lo que va del fin de semana.

Esos números son bastante estándar para Christopher Nolan, quien tiene un toque dorado cuando se trata de éxitos de taquilla, habiendo guiado previamente a “Inception”, “Dunkirk” y “The Dark Knight” a retornos masivos de taquilla. Sin embargo, dadas las aguas inexploradas por las que Hollywood está navegando actualmente debido a COVID-19, los sólidos resultados iniciales son una señal de que ir al cine está mostrando signos de vida después de enfrentar una crisis existencial.

La épica de guerra histórica china "The Eight Hundred" está compitiendo actualmente con "Tenet" por el primer lugar en la taquilla en el Reino Medio. Warner Bros., el estudio detrás de "Tenet", no lanzará números nacionales hasta el domingo. La película se estrenó en Estados Unidos esta semana, pero no se proyectará en mercados importantes como Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, donde los cines permanecen cerrados debido al coronavirus.

La película se ha considerado una prueba importante para el sector de las exposiciones, que ha sufrido un gran impacto. Los propietarios de los cines están buscando una reapertura más grande de "Tenet" y creen que la reputación de Nolan de ofrecer aventuras en expansión y visualmente deslumbrantes ayudará a revitalizar un negocio que ha estado prácticamente cerrado desde marzo, cuando el virus cambió la vida. No está claro si habrá suficientes salas abiertas para que Warner Bros. obtenga ganancias con "Tenet", que costó cerca de $ 200 millones. Sin embargo, la expectativa es que la película recaude más de 20 millones de dólares en Estados Unidos en su fin de semana inaugural. La esperanza es que, con poca competencia, "Tenet" pueda mostrar una resistencia impresionante, y en última instancia, tendrá una ganancia bruta que lo empujará al negro. Si se acerca a la marca de $ 450 millones en todo el mundo, la película se considerará un éxito financiero.

"Tenet" está protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh y Elizabeth Debecki. Los sólidos resultados en el extranjero son una buena noticia para Warner Bros., que está lidiando con dolores de cabeza relacionados con la interrupción de la producción de "The Batman". Robert Pattinson, la estrella de la aventura del superhéroe, dio positivo por COVID-19, lo que paralizó los disparos.