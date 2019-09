"Tendrás mucha madre, pero padre sólo hay uno y soy yo", Julián Gil a Marjorie de Sousa

CIUDAD DE MÉXICO.-El pleito legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la paternidad, manutención y régimen de visitas de su hijo Matías está viviendo uno de sus capítulos más polémicos, al asegurar la actriz que el pequeño "tiene mucha madre", con lo que despertó la furia del argentino.



Y es que recientemente la venezolana mencionó que su presencia en la vida del pequeño es suficiente para salir adelante, después del reencuentro que Matías tuvo con su padre, tras un año de no verse.

La respuesta de Gil no se hizo esperar y utilizó las redes sociales para externar su postura, dejando en claro que la figura paterna es vital para el desarrollo del niño.



Tendrás mucha madre, pero padre sólo hay uno y soy yo. Le preguntan (a Marjorie) sobre la figura paterna cuán importante puede ser en la crianza de un niño y su contestación es 'tiene mucha madre', yo creo que esas tres palabras de alguna manera resumen todo lo que ha estado pasando, esas tres palabras indican cuáles son sus intereses. Ella no quiere, no pretende, que de ninguna manera yo como padre esté en la vida del niño, pues para ella la figura paterna no existe, o sea, no es necesaria", externó Julián en un video publicado a través de Facebook.



La molestia del actor, agregó, radica en que su ex no tiene la mínima intención de dejarlo estar con su hijo, así como ella no tuvo a su padre a su lado.



"El hecho de que ella no haya tenido la figura paterna, es un problema de ella, pero ella no tiene porqué privar a su hijo, a mí hijo, de un derecho que él tiene y de algo que yo le quiero brindar y que siempre se lo he querido brindar", finalizó Gil.