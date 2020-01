Tendrá Universal Studios nueva atracción de 'The Secret Lif Of Pets'

“The Secret Lif Of Pets: Off The Leash! Es la nueva atracción que abrirá sus puertas esta primavera del 2020 en Universal Studios de Hollywood.

El proyecto que viene de la cinta taquillera con el mismo nombre, desatará el instinto animal de los visitantes para esta nueva experiencia inmersiva.

Cada uno asumirá un rol de cachorro callejero en la búsqueda definitiva para encontrar un hogar para siempre.

La innovadora atracción combinará personajes en vivo, dimensionales y animados como medios hiperrealista y mapeo de proyección para sumergir completamente a los visitantes en el bullicioso paisaje de la ciudad de Nueva York